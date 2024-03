Die Polizei Basel-Stadt musste wegen einer Rhein-Rettung ausrücken. (Archivbild) sda

In der Nähe von Basel wurde am Dienstag eine bewusstlose Frau aus dem Rhein gezogen. Die Hintergründe sind unklar.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag zogen Rettungskräfte eine bewusstlose Frau aus dem Rhein.

Die Umstände sind unklar. Mehr anzeigen

Am Dienstag gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Basel-Stadt mehrere Notrufe wegen einer im Rhein treibenden Person ein.

Kurz vor 16.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Sanität der Rettung Basel-Stadt sowie der Kantonspolizei zu einer Rheinrettung aus.

Auf Höhe der Münsterfähre konnte eine noch nicht identifizierte Frau von der Feuerwehr in ein Boot gezogen und am Kleinbasler Ufer der Sanität übergeben werden. Diese leitete sofort eine Reanimation ein und brachte die Frau in die Notfallstation des Universitätsspitals.