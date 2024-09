SAC-Hüttenpersonal hat die Nase voll von Touristen

Neffiompeiss40 Also das ist ja das allerletzte, wie sich gewisse Leute benehmen. Hab immer gemeint das seien Leute die Naturverbunden sind. Bin noch nicht viel in Hütten gewesen, wusste auch nichts von Hüttenschlafsack, hatte aber einen normalen dabei. Und in der Regel könnte man auch einen ausleihen gegen kleine Gebühr. Jetzt weiss ichs. Aber, dass sich die Leute so benehmen? Machen die das in der eigenen Wohnung auch so ? Da verliert man ja jede Achtung vor den Touristen. Da sollte es ein Register geben wo die Leute eingetragen sind die sich so aufführen und dann nicht mehr erwünscht sind und das Weltweit. Sonst wird ja auch alles registriert. Name, Alter ,Passnummer und die Sache wird besser.

Betty151 Hier wurden einige Fehler gemacht. Die Hütten wurden fast zu Hotels ausgebaut und das Angebot der Küche auf einen zu hohen Standard ausgebaut. Das Resultat sind nun Gäste die sich auch dem angepasst haben, meistens sind es keine wirklichen Berggänger, sondern Tagesgäste oder solche die nur für eine Nacht in die Hütte kommen um Rambazamba zu machen und am nächsten Tag ohne eine Tour zu machen wieder ins Tal absteigen. Man kann auch mal auf die Dusche verzichten, das ist kein Weltuntergang, zu dem ist in vielen Hütten das Wasser knapp, auch das Angebot der Küche könnte man um einiges verringern, da gab es ganz früher einfach Spaghetti Bolognese und für die Veganer eine einfach Tomatensauce.

Granit Wenn man SAC-Hütten zu Hotels ausbaut, muss man sich nicht wundern, wenn auch Gäste/Nichtbergsteiger kommen, die sich wie in einem Hotel verhalten.

Insbesondere ausländische Leute wollen zu den Hotspots und kennen unsere Berghütten-Gepflogenheiten nicht. Die Kommerzialisierung unserer Berge fordert eben auch ihren Tribut.

Popeimiot56 Eine Anregung für die SAC-Hütten: Bitte an die Info-Tafel (falls vorhanden) die Hüttenordnung in 4 Sprachen (deutsch, englisch, französich, italienisch) aufhängen. Kassieren der Mahlzeiten sofort beim Uebeerbringen und bei Uebernachtung, beim Ankommen.

Verlieren sie den Mut nicht und viel Erfolg.

juschu Auch in Hotels sollte sich kein Gast so verhalten - das ist ein schwaches Argument.

Es ist einfach nur schade, dass ein paar wenige Menschen sich so verhalten und damit allen anderen schaden, die die Natur, SAC-Hütten und ihre Mitarbeitenden wertschätzen.





Hanno Es gibt einfach zuviele Idioten auf dieser Welt und die Vernünftigen leiden darunter. Man solltr nicht die falschen Leute anprangern sondern die Verursacher.

Greireiyo40 bestimmt braucht es Massnahmen mehr Leute mehr Arbeit , so muss eine Lösung her und nicht jammern, Schweizer Berggänger sind es bestimmt nicht so viele aber es gibt ausnahmen stimmt.

Das Klagen bringt nichts besonders die die 4 Tausender vor der Hütte haben.

Luxus = Probleme traditionelle Hütten gibt es praktisch keine mehr sonst friert der Gastgeber. SRF Hüttengeschichten macht es es auch nicht besser.