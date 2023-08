Sie will im Kanton Zürich für die GLP in den Nationalrat: Sanija Ameti, vor ihrem Wahlplakat am Flughafen Pristina. Bild X

Die Co-Chefin der Operation Libero will in den Nationalrat. Dazu greift Sanija Ameti zu ungewohnten Mitteln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sanija Ameti schaltet Wahlwerbung am Flughafen von Pristina und will so die Stimmen der aus dem Kosovo stammenden Gemeinschaft abholen.

Bei den Eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober will die 31-Jährige für die GLP einen Sitz im Nationalrat erobern. Mehr anzeigen

Es ist ihr erstes Plakat im Wahlkampf um einen Sitz im Nationalrat. Doch hängt es weder im Zürcher Oberland noch im Zürcher Unterland, sondern am Flughafen in Pristina.

Sanija Ameti, die Co-Präsidentin der Operation Libero, will am 22. Oktober für die GLP in den Nationalrat gewählt werden.

Weil die Demokratie keine Grenzen kenne, tue sie dies, wie sie auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gibt.

Es ist soweit! Heute am 1. August 🇨🇭 beginnt mein Nationalratswahlkampf.

Aber nicht irgendwo: Sondern am Flughafen von Pristina. Warum?

Ein 🧶 pic.twitter.com/oWy6T2EamW — Sanija Ameti (@cybersandwich) August 1, 2023

Wie der «Blick» schreibt, lebten 2021 rund 33'000 Personen mit Schweizer und kosovarischem Pass in der Schweiz. Daher ist das Plakat auch nicht auf Deutsch, sondern auf Albanisch verfasst. Ameti wünscht den Reisenden einen guten Flug und bittet sie, ihren Namen bei den Wahlen zweimal auf die Liste zu schreiben.

Dass Politiker*innen ausserhalb ihres Wahlkreises Werbung schalten, ist nicht neu. So hat bereits die Zürcher Nationalrätin Judith Bellaiche (GLP) Anfang Jahr in den Bündner Bergen Plakate aufhängen lassen. Denn Zürcher*innen verbringen dort ihre Winterferien. Auch der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr (SP) schaltete schon Werbung in Graubünden.

«Ameti weiss, wie man gut bei der Diaspora ankommt», sagt Politanalyst Mark Balsiger zum «Blick».