SBB-Gleisarbeiter von Schnellzug erfasst – lebensbedrohlich verletzt

Der Mann wurde schwer verletzt. sda

Ein Gleisarbeiter der SBB ist von einem Schnellzug erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden.

In Erlen TG ist ein Gleisarbeiter (51) von einem Schnellzug der SBB erfasst worden. Der Intercity-Zug war auf dem Weg von Romanshorn Richtung Zürich.

Der Zug kam einige hundert Meter hinter der Unfallstelle, kurz vor dem Bahnhof Erlen zum Stehen. Das schreibt BRK News in einer Mitteilung. Der Gleisarbeiter wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen und in einem kritischen Zustand in ein Spital geflogen.

Im IC befanden sich rund 31 Fahrgäste die bei diesem Zwischenfall körperlich unverletzt blieben. Sie wurden aus dem Zug evakuiert. Vor Ort standen zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Sanität, Polizei, Luftrettung, Care-Teams aber auch Angehörige der SBB Intervention und der Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST im Einsatz.