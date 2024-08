SBB kämpfen mit Totalausfällen

An den Automaten kann derzeit kein Billett gekauft werden. zVg

Die SBB kämpfen am Dienstagmorgen mit einer Störung. Betroffen sind unter anderem die Anzeigen an Bahnhöfen und der Ticketverkauf.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Störung bei der SBB sorgt seit Dienstagmorgen für Probleme.

Anzeigen und Billettautomaten an mehreren Bahnhöfen funktionieren nicht. Mehr anzeigen

Die SBB kämpfen am Dienstagmorgen mit einer grösseren Störung. Die Anzeigen an mehreren Bahnhöfen sowie der Online-Fahrplan sind betroffen, zudem funktioniert der Billettkauf im Netz und an den Automaten nicht.

«Kein Angebot verfügbar», ist auf Billettautomaten lesbar. Bei den Anzeigetafeln steht zudem verbreitet «Bitte Aushänge beachten», wie ein Leser zu blue News sagt. Eine Zugbegleiterin habe ihm zudem mitgeteilt, dass ihr Kontrollsystem auf dem Diensthandy ebenfalls streike.

Auch das Infoportal der SBB ist nicht abrufbar. Auf diesem informieren die SBB normalerweise zur Betriebslage und Störungen.

Update folgt