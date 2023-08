Die Zürcher ÖV-Betriebe wollen ihren Passagier*innen einen «Temperaturschock» ersparen. Deshalb wird die Temperatur im Inneren der Fahrzeuge nicht voll heruntergkühlt. (Archivbild) Keystone/Gaetan Bally

Warum ist es in öffentlichen Verkehrsmitteln im Hochsommer so heiss? Die SBB geben jetzt zu, dass sie die Temperatur in den Zügen noch deutlich weiter herunterkühlen könnten – es aber bewusst nicht tun.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SBB kühlen ihre Fahrzeuge absichtlich nicht stark herunter.

Als offiziellen Grund geben sie an, sie wollten die Passagier*innen vor einem «Temperaturschock» schützen

Die SBB kühlen ihre Züge auch nicht auf einen fix festgelegten Wert herunter. Mehr anzeigen

In der Schweiz ist es heiss, drinnen wie draussen. Wer auf dem Heimweg nach der Arbeit in den Zug oder den Bus springt, hofft womöglich auf eine Hitze-Erlösung. Doch auch im öffentlichen Verkehr ist es aktuell heiss. So regt sich auch ein User bei X (ehemals Twitter) auf und schreibt: «Wie kann es sein, dass bei 35 Grad immer noch Trams ungekühlt sind?»

Jetzt wird deutlich: Die SBB und die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) kühlen ihre Fahrzeuge absichtlich nicht zu stark herunter. Das berichtet der «Blick». Der Grund? Um die Gesundheit der Passagier*innen zu schonen.

Luft wird die Feuchtigkeit entzogen

Die VBZ erklären, dass die grosse Mehrheit der Menschen grosse Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draussen als negativ empfänden. Ein «Temperaturschock» solle vermieden werden.

Aus diesem Grund erfolgt lediglich eine leichte Kühlung der Luft im Innenraum der Trams. Jedoch wird die Luft meist entfeuchtet, um die Hitze erträglicher zu machen.

Die SBB, die auch die Zürcher S-Bahnen betreiben, kühlen die Luft nicht auf eine fix festgelegte Temperatur herunter, sondern die Kühlung ist von der Aussentemperatur abhängig. Laut den SBB wird an heissen Tagen die Fahrgastkabine um etwa drei bis sieben Grad gekühlt, wie auf Anfrage mitgeteilt wurde.

Die meisten Fahrzeuge haben Klimaanlagen

Die SBB entscheiden sich bewusst gegen eine intensive Kühlung. Auch sie argumentieren, damit wolle man den Fahrgästen grosse Temperaturunterschiede ersparen. Darüber hinaus werde dadurch der Energieverbrauch nicht unnötig erhöht.

Nahezu alle Züge im ZVV-Gebiet sind mittlerweile mit Klimaanlagen ausgestattet. Einige ältere Fahrzeuge, die als Verstärkung während der Stosszeiten eingesetzt werden, verfügen jedoch lediglich über eine Lüftung und kein Kühlsystem.