Zum Unfall kam es während Wartungsarbeiten an einer Lokomotive. (Symbolbild) KEYSTONE

In Oberwinterthur wird am Montagabend ein SBB-Mitarbeiter von einem Lichtbogen getroffen und schwer verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Werkhalle hat am späten Montagabend in Oberwinterthur ein Mann schwere Verletzungen erlitten. Zum Vorfall kam es im SBB-Werk Hegmatten, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von blue News sagt.

Kurz nach 23.30 Uhr war ein 33-Jähriger mit Servicearbeiten an einer Lokomotive beschäftigt. Aus zurzeit nicht geklärten Gründen entstand ein Lichtbogen, wodurch der Arbeiter schwere Brandverletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Winterthur sowie der Rettungsdienst des Spitals Winterthur mit Notarzt im Einsatz.