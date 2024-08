Die Schüsse sind in Sanski Most gefallen. Google Maps

An einer Schule in Bosnien sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Drei Personen sind tot.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Sanski Most sind am Mittwoch Schüsse gefallen.

Drei Personen seien tot. Mehr anzeigen

An einer Schule in Bosnien sind am Morgen Schüsse gefallen. Drei Personen sind tot. Das berichten verschiedene Medien.

Die Schüsse seien demnach im Ort Sanski Most gefallen. Bei den Toten handle es sich um den Direktor der Schule, die Sekretärin sowie eine weitere Person. Auch eine Lehrerin soll angeschossen worden sein.

Beim mutmasslichen Angreifer solle es sich laut der Zeitung «Dnevni Avaz» um den Abwart der Schule handeln. Er habe mit einem Maschinengewehr geschossen.