An dieser Stelle bog der Schulbus ein. Kantonspolizei St. Gallen

In Thal SG hat am Montag ein Schulbus eine Fussgängerin angefahren. Sie musste ins Spital geflogen werden.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Thal SG hat am Montag ein Schulbus eine Fussgängerin angefahren.

Am Montag kurz nach 15:35 Uhr ist es auf der Dorfstrasse in Thal SG zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einer Fussgängerin gekommen.

Eine 71-jährige Frau fuhr mit ihrem Kleinbus auf der Dorfstrasse in Richtung Rheineck, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt. Sie bremste den Kleinbus ab und lenkte ihn rückwärts über den Gehweg in den Schäfliweg. Gleichzeitig ging eine 81-jährige Frau zu Fuss auf dem Gehweg in Richtung Rheineck.

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Kleinbus und der Fussgängerin. Durch die Kollision stürzte die 81-jährige Frau zu Boden und wurde dabei unbestimmt verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch betreut und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen.