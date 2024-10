Der Mann soll nun geborgen werden. (Symbolbild) sda

Ein 63-jähriger Schweizer ist im Himalaya tot aufgefunden worden. Er verstarb an Höhenkrankheit.

Ein 63-jähriger Schweizer Staatsbürger ist an Höhenkrankheit im Himalaya-Gebirge verstorben. Der Mann sei in der Nähe von Manang, Nepal, tot aufgefunden worden, berichten verschiedene Lokalzeitungen.

Laut der örtlichen Polizei übernachtete der Mann in einem Zelt in Yakkharka und wurde am nächsten Morgen tot aufgefunden. Die Polizei erfuhr erst am späten Nachmittag von dem Vorfall.

Berichten zufolge war der Mann auf dem Weg zum Chulu Forest. Derzeit laufen Vorbereitungen, den Schweizer per Helikopter nach Kathmandu zu fliegen.