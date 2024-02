Schweizer Start-Up baut Drohnen für die Ukraine

Der CEO posiert im Oktober 2023 mit dem Modell von Destinus-3, dem Prototyp einer wasserstoffbetriebenen Hyperschall-Drohne, in einem Hangar des Flughafens Payerne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Das Start-Up Destinus in Payerne ist ein wichtiger europäischer Lieferant von Militärdrohnen für die Ukraine. Der russische Unternehmer und Putin-Kritiker Mikhail Kokorich hat das Unternehmen 2021 gegründet.

Eigentlich ist das Ziel des Start-Ups Destinus in Payerne in der Westschweiz ganz einfach: Die Entwicklung eines Hyperschallflugzeugs für 400 Passagiere, das in 12 Stunden fast jeden Ort der Erde erreichen kann. Das Start-up hat bereits zwei Prototypen fliegen lassen und plant einen dritten Versuch für 2024.

«Ein Direktflug von London nach Sydney würde vier Stunden dauern, und wir gehen davon aus, dass dies in den 2040er-Jahren möglich sein wird», sagt Martina Löfqvist, Leiterin der Geschäftsentwicklung bei swissinfo.

Lieferant von Militärdrohnen

Gegründet wurde das Unternehmen 2021 von Mikhail Kokorich, russischer Unternehmer und grosser Putin-Kritiker. Vielleicht deshalb baut er sein Unternehmen in eine weitere Richtung aus: Laut einem Bericht des französischen Wirtschaftsmagazins «Challenges» ist Destinus auch einer der wichtigsten europäischen Lieferanten von Militärdrohnen für die Ukraine.

Seine Drohnen stellt das Unternehmen aber in Deutschland (München), Spanien (Madrid) und den Niederlanden (Hengelo) her, wie «Challenges» schreibt. «Die meisten Geräte werden aus Deutschland exportiert. Auch in der Ukraine ist eine Fabrik an einem unbekannten Standort geplant.»

Destinus hat schon Hunderte Langstrecken-Drohnen mit einer Reichweite von 750 bis 2000 Kilometern nach Kiew geliefert. Diese propellergetriebenen Drohnen mit dem Namen Lord sind für die von Russland überfallene Ukraine extrem wertvoll, die Verluste sind hoch im Drohnenkrieg. Neben der Lord-Drohne liefert das Start-up noch zwei weitere Drohnen-Typen nach Kiew.

«Wir gehören bereits zu den grössten Drohnenherstellern Europas», erklärt sich Kokorich gegenüber «Challenges» und stellt klar: «Wir liefern jeden Monat mehr als hundert grosse Drohnen, und die Ukraine ist einer unserer Hauptkunden.»

Damit dies weiter reibungslos funktioniert, wird der Hauptsitz des Start-Ups nach Paris umziehen, wie das Destinus-Team gegenüber watson erklärte. Denn für Kokorich steht fest – die Neutralität der Schweiz erschwert den Export der Drohnen.