Im Kanton Luzern hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Drei Autos waren dabei beteiligt, sechs Personen wurden verletzt.

Sechs Personen wurden verletzt.

Auf der Kantonsstrasse zwischen Küssnacht und Greppen LU ist es am Sonntag zu einer seitlich frontalen Kollision gekommen. Dabei waren drei Autos beteiligt, wie die Kantonspolizei Luzern schreibt.

Ein Autofahrer fuhr am Sonntag auf der Kantonsstrasse von Küssnacht in Richtung Greppen. Im Bereich Breitenacher geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn.In der Folge kam es zu einer seitlich frontalen Kollision mit zwei entgegenkommenden Autos.

Die Beifahrerin wurde beim Unfall erheblich verletzt. Der Fahrer sowie die insgesamt vier Insassen der anderen beiden Autos wurden ebenfalls verletzt. Der Lenker des ersten entgegenkommenden Autos musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Alle Verletzten wurden mittels Rettungshelikoptern oder Ambulanzfahrzeugen des Rettungsdienstes 144 in verschiedene Spitäler gebracht. Wegen des Unfalls und den anschliessenden Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Kantonsstrasse zwischen Greppen und Küssnacht während rund vier Stunden gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 130'000 Franken.