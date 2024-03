sda

Bei Frauenkappelen BE kam es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen starben.

Ein Kleinbus kollidierte am Samstag auf der A1 bei Frauenkappelen BE mit der Leitplanke und einem Wildzaun.

Ein Fahrzeuginsasse wurde aus dem Bus geschleudert, eine weitere Person wurde schwer verletzt. beide Männer starben vor Ort.

Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Am Samstag kurz nach 13 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich auf der Autobahn A1 bei Frauenkappelen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Kleinbus mit sechs Fahrzeuginsassen aus Richtung Kerzers (Kanton Freiburg) herkommend in Richtung Bern unterwegs. Plötzlich kollidierte der Kleinbus aus noch unbekannten Gründen auf der Höhe der Autobahnauffahrt Mühleberg, in einer Linkskurve, mit der Leitplanke und dem Wildzaun am rechten Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei Bern schreibt.

Ein Fahrzeuginsasse wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Kleinbus geschleudert. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein weiterer Mitfahrer wurde durch die Kollision ebenfalls schwer verletzt. Beide Männer erlagen noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Zwei weitere Mitfahrer wurden beim Unfall verletzt und jeweils mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Lenker und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt, wurden aber zur Kontrolle ins Spital gebracht.