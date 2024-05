Skitourengänger stürzt mehrere hundert Meter in die Tiefe

An dieser Stelle stürzte der Mann ab.

Am Donnerstag ereignete sich auf der Belalp ein Tourenskiunfall. Dabei kam eine Person ums Leben.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Wallis ist am Donnerstag ein Skitourengänger ums Leben gekommen.

Er stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe. Mehr anzeigen

Am Donnerstagmorgen begaben sich drei Skitourengänger von der Belalp aus in Richtung Oberaletschhütte, wie die Kantonspolizei Wallis schreibt. Kurz nach dem Hotel Belalp in einem Couloir, stürzte dabei einer der Tourengänger aus noch ungeklärten Gründen mehrere hundert Meter den steilen Abhang hinunter.

Die unverzüglich aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Tourengängers festellen.

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gang.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.