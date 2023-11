So funktioniert die E-Vignette 2024

Mit der neuen E-Autobahnvignette gehören kreative Vignetten-Aufkleber-Sammlungen auf der Windschutzscheibe bald der Vergangenheit an. Christian Beutler/KEYSTONE

Ab nächster Woche ist die Autobahnvignette 2024 verfügbar – und zwar als Klebe- oder E-Vignette. Die digitale Variante hat ein paar Vorteile.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Jahresvignette 2024 für Schweizer Autobahnen gibt es ab dem 1. Dezember zu kaufen.

Erstmals können Autolenker*innen zwischen einer Klebe- und einer E-Vignette auswählen.

Der wichtigste Unterschied: Die E-Vignette ist nicht an das Fahrzeug, sondern an das Kontrollschild gebunden. Mehr anzeigen

Wer die Schweizer Autobahnen und Autostrassen nutzen will, muss sich eine Vignette zulegen, sonst kann es teuer werden. 200 Franken kostet die Busse, wenn man ohne erwischt wird. Ab dem 1. Dezember ist die Jahresvignette 2024 verfügbar. Erstmals kann man zwischen einer Klebe- und einer E-Vignette auswählen. blue News beantwortet die wichtigsten Fragen dazu:

Worin besteht der Unterschied zwischen Klebe- und E-Vignette?

Die E-Vignette ist im Unterschied zur Klebevignette nicht an das Fahrzeug, sondern an das Kontrollschild gebunden. Wer sich im Lauf des Jahres ein neues Auto zulegt, muss also keine neue Vignette kaufen, sofern das Kontrollschild dasselbe bleibt.

Gibt es weitere Vorteile der E-Vignette?

Falls die Windschutzscheibe zu Bruch geht, muss man keine neue Vignette kaufen. Ausserdem entfällt das lästige Abkratzen am Ende des Nutzungszeitraums und man wird automatisch am Jahresende daran erinnert, die Vignette zu erneuern.

Wo bekomme ich die E-Vignette?

Die E-Vignette kann über das «Via Portal» des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit bezogen werden. Folgende Informationen müssen dafür eingegeben werden: Fahrzeugkategorie, Zulassungsland und die Kontrollschildnummer. Achtung: Die Nummer muss mit der Nummer im Fahrzeugausweis übereinstimmen.

Können mehrere Personen ein Auto nutzen?

Wenn man beim Kauf die Option «öffentlich einsehbar» auswählt, kann man ein Fahrzeug mit mehreren Personen teilen. Öffentlich ist dabei nur die Kontrollschildnummer und die Information, ob eine E-Vignette registriert ist, oder nicht. Informationen zum Besitzer werden nicht angezeigt.

Was passiert, wenn ich im Verlauf des Jahres in einen anderen Kanton ziehe?

Dann kann man einmalig im Ticket des Webshops das Kontrollschild wechseln. Dazu muss das Ticket aber noch im Browser ersichtlich sein. Es empfiehlt sich deshalb, den Verlauf des Browsers nicht zu löschen.

Muss ich für mein Wechselkennzeichen zwei E-Vignetten lösen?

Nein, die E-Vignette wechselt mit dem Kontrollschild mit – es reicht also, wenn für eine Wechselnummer nur einmal die E-Vignette gelöst wird.

Wie viel kosten die Klebe- und die E-Vignette?

Beide Varianten kosten 40 Franken und sind für das jeweilige Kalenderjahr gültig. Genauer: vom Verkaufsstart am. 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des Folgejahres.