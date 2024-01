So hat Marie-France E. auf dem Bahngeleise überlebt

Am Bahnhof von Kaiseraugst hat eine Rollstuhlfahrerin Glück im Unglück gehabt. Google Earth

Eine Frau ist am Bahnhof Kaiseraugst auf die Geleise gestürzt. Wenig später wurde sie von einem Zug überfahren. Jetzt ist bekannt geworden, wie sie das nur mit einem verletzten Arm überlebt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marie-France E. ist in Kaiseraugst auf die Geleise gestürzt, auf denen kurz darauf ein Zug durchfuhr.

Obschon gehbehindert konnte sie sich zwischen den Schienen positionieren und flach hinlegen.

So verletzte sie der durchfahrende Zug nur am Arm. Mehr anzeigen

«Zum Glück ist es kein Güterzug, denn dann ginge es noch länger», dachte Marie-France E., während eine Bahn-Komposition über sie hinwegrollte. So hat es die Seniorin dem «Blick» erzählt.

Vorausgegangen war ein Missgeschick, das sie beinahe das Leben gekostet hat. Ein Handschuh hatte sich an ihrem Elektro-Rollstuhl so verfangen, dass sie diesen nicht mehr stoppen konnte. So fiel sie am Bahnhof Kaiseraugst vom Perron aufs Gleis.

Von Filmen gelernt

Sie habe zwischen den Schienen gelegen – daneben ihr Rollstuhl. Leute hätten helfen wollen, aber da fuhr schon der Zug aus Zürich ein. Marie-France E. hat MS und hätte sich nicht selber retten können. «Aber mich flach hinlegen, wie man es in den Filmen sieht, das kann ich auch.»

Zehn bis zwanzig Sekunden lang sei der Zug über sie hinweg gerollt, beschreibt sie, sie habe keine Todesangst gehabt. Der Abstand zum Boden der Bahnwagen sei relativ gross gewesen. Als der Zug weg war, sei zuerst eine Frau, dann Polizei und Sanität zu ihr gekommen.

Eine ganze Armee Schutzengel müssten die ganze Zeit bei ihr gewesen sein, lässt sie sich im «Blick» zitieren. Der gebrochene Ellenbogen und die Fraktur am Handgelenk sind leichte Verletzungen, verglichen damit, was hätte passieren können, das sieht auch die 70-Jährige so. Sie sei froh, dass ihre Zeit noch nicht gekommen sei.