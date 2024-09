So sparst du Geld bei der Krankenkasse

Wer die Krankenkasse wechseln möchte, muss dies bis zum 30. November machen. KEYSTONE

Bei den Krankenkassen steigen die Prämien 2025 im Schnitt erneut um 6 Prozent. Sparmöglichkeiten zu nutzen, ist jetzt wichtiger denn je. Fünf Tipps und Tricks, wie du deine Krankenkassenprämien senken kannst.

Lea Oetiker

Bis spätestens Ende Oktober verschicken die Krankenkassen die Policen für 2025. Danach hat man bis Ende November Zeit, die Grundversicherung anzupassen oder zu kündigen.

Die Prämienerhöhung belastet vor allem private Haushalte stark. Um nicht zu viel zu bezahlen und die Kosten zu reduzieren, sollten Versicherte folgende Tipps befolgen.

Prämien der Krankenkassen online vergleichen

Bevor du deine Versicherung wechselst, lohnt es sich, einen Blick auf die Prämien der anderen Krankenkassen zu werfen. Dafür kannst du beispielsweise den Prämienrechner des Bundes, priminfo.admin.ch verwenden. Dieser bietet einen neutralen und werbefreien Überblick über die aktuellen Angebote.

Selbst wenn du deine aktuelle Krankenkasse nicht wechseln möchtest, gibt es oft Sparpotential. Beispielsweise kannst du prüfen, ob es ein anderes Versicherungsmodell gibt oder eine höhere Franchise für dich in Frage kommt.

Richtige Franchise wählen

Apropos Franchise: In der Schweiz gibt es die Möglichkeit, zwischen sechs verschiedenen Franchisestufen zu wählen. 300, 500, 1000, 1500, 2000 und 2500 Franken.

Wenn du jährlich weniger als 2000 Franken Gesundheitskosten hast, fährst du mit der höchsten Franchise von 2500 Franken am günstigsten. Die Ersparnisse bei den monatlichen Prämien übersteigt in diesem Fall die höheren Kostenbeteiligung deutlich.

Übersteigen deine Gesundheitskosten jährlich diese 2000 Franken, ist die niedrigste Franchise von 300 Franken in der Regel die klügere Wahl. Du bezahlst zwar monatlich höhere Prämien, musst dich aber weniger an den Behandlungskosten beteiligen.

Angesichts der steigenden Prämien ist jetzt der ideale Zeitpunkt, deine Franchisenwahl der letzten Jahre zu überprüfen. Hat sich deine gewählte Franchise in den letzten Jahren gelohnt?

Sparmodelle prüfen

Wenn du bereit bist, bei der Arztwahl flexibler zu sein, kannst du auch von Prämienrabatten profitieren. Sogenannte Managed-Care-Modelle bieten vielerlei Optionen. Dabei verpflichtest du dich, im Krankheitsfall erst den Hausarzt, ein Callcenter (Telmed) oder ein Ärztezentrum (HMO) zu kontaktieren – Notfälle ausgenommen.

Wenn du nicht gleich zu einem Spezialarzt oder Spezialärztin gehst, kann deine Krankenkasse Kosten sparen. Diesen Vorteil gibt sie dir in Form eines Rabattes weiter. Heute machen die meisten Versicherten von einem solchen Sparmodell Gebrauch.

Unfalldeckung klären

Wenn du mindestens acht Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angestellt bist, bist du bereits gegen Unfall versichert und kannst dies in der Grundversicherung ausschliessen. Dadurch vermeidest du eine Doppelversicherung und somit höhere Kosten.

Prämienverbilligung beantragen

Falls du ein geringes Einkommen hast, kannst du in deinem Wohnkanton einen Antrag auf Prämienverbilligung stellen. Die Anlaufstellen sind je nach Kanton unterschiedlich. Während in den Kantonen Zürich und Aargau beispielsweise die Sozialversicherungsanstalt (SVA) für die Berechnungen zuständig ist, sind es in anderen Kantonen die Steuerverwaltungen oder ein anderes Amt.

Achtung: Wenn du deine Krankenkasse zum 1. Januar 2025 wechseln möchtest, muss die Kündigung der Grundversicherung spätestens am 30. November bei deinem bisherigen Krankenversicherer eingegangen sein.

Gültig ist nicht der Poststempel der Kündigung, sondern das Datum, an dem die Krankenkasse die Kündigung bekommen hat. Also ist es sinnvoll, die Kündigung bis spätestens Mitte November per Einschreiben zu verschicken. Auf der Website priminfo.admin.ch findest du einen Musterbrief für ein Kündigungsschreiben.