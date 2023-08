Fachstelle warnt vor falsch deklarierten Drogen an Street Parade

Das Drogeninformationszentrum DIZ der Stadt Zürich warnt vor Drogen und Medikamenten, die an der Street Parade unter falschen Angaben verkauft werden. Das DIZ ist deshalb unter anderem mit einem mobilen Drug-Checking-Labor vor Ort. Illegale Substanzen würden oft nicht das enthalten, was beim Kauf behauptet werde, sagt Dominique Schori, Leiter des Drogeninformationszentrum DIZ in Interview mit Keystone-SDA. Gerade an der Street Parade würden viele solcher so genannter Falsifikate verkauft. Deren Konsum berge grosse gesundheitliche Risiken. Es ist laut dem DIZ deshalb ratsam, die Substanzen vorab testen zu lassen.

12.08.2023