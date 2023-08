So wollen Betrüger während du schläfst an dein Konto kommen

Mitten in der Nacht greifen Hacker Whatsapp-Konten an. Roland Weihrauch/dpa

Mit einem perfiden Trick greifen Hacker mitten in der Nacht an, um dein Whatsapp-Konto zu hacken. Hier erfährst du, wie der Trick funktioniert und wie du dich am besten davor schützen kannst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nächtliche Attacken auf Whatsapp-Konten mehren sich.

Dabei gehen die Kriminellen sehr perfide vor. Sie geben vor, das Passwort zu deinem Konto vergessen zu haben und lassen sich den Code auf deinen Telefonanrufbeantworter oder deine Combox sprechen.

Auf diesen haben sie oft Zugriff, da oftmals noch ein Standard-Passwort dafür gilt. Mehr anzeigen

Cyberkriminelle haben es auf dein Whatsapp-Konto abgesehen. Wie das nationale Zentrum für Cybersicherheit in einem aktuellen Beitrag auf seiner Website warnt, kommt es immer mehr zu nächtlichen Attacken.

Diese seien dem Zentrum in den vergangenen Tagen gehäuft gemeldet worden. Die Opfer berichteten, dass in der Nacht viele verschiedene Anrufe bei ihnen eingegangen seien, woraufhin sie keinen Zugriff mehr auf ihr Whatsapp-Konto gehabt haben. Freunde hätten gemeldet, dass das Profilbild geändert wurde und in Gruppenchats würden fremde Nummern auftauchen.

Der Trick: Die Angreifer lassen das Whatsapp-Konto mitten in der Nacht zurücksetzen. Der Rücksetzungscode landet dann in der Nacht auf der Voicemail, und somit in der Reichweite der Betrüger.

Die Angriffe erfolgen in den folgenden Schritten, wie «20 Minuten» aufzeigt.

So funktioniert's

1. Der Hacker gibt die anzugreifende Nummer bei Whatsapp als seine eigene aus, woraufhin eine E-Mail mit dem neuen Code gesendet wird.

2. Funktioniert dies nicht, besteht auch die Möglichkeit, sich den Code telefonisch vorlesen zu lassen – hierbei wird der Code auf dem Anrufbeantworter oder der Combox vorgelesen.

3. Nach der Installation ist der Code bei vielen Anrufbeantwortern noch derselbe. Das heisst, dass noch immer das Standard-Passwort – wie etwa die letzten vier Ziffern der Telefonnummer – funktioniert.

4. Der Hacker kann so den Code abhören und erhält Zugriff auf das Whatsapp-Konto.

5. Nachdem das Whatsapp-Konto übernommen wurde, aktivieren die Hacker die Zwei-Faktoren-Authentifizierung, sodass das Opfer keinen Zugriff mehr auf das Konto hat.

Wie kannst du dich vor solchen Angriffen schützen?

Ändere so rasch wie möglich alle voreingestellten Passwörter, verwende eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung und behandle deinen PIN-Code gleich wie deine Passwörter. Gib ihn keinesfalls an Dritte weiter.