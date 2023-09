Die Stadt Zürich bietet in einem viermonatigen Pilotprojekt kostenlose Covid-19-Tests. (Symbolbild) Keystone

Die Stadtzürcher Bevölkerung kann sich von September bis Dezember kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Die Kosten für das viermonatige Pilotprojekt beziffert die «Stadt» auf 300'000 Franken.

Bereits in den Sommermonaten meldete sich das Coronavirus in einigen Ländern zurück, und so mancher fragt sich, was im Herbst auf uns zukommt. Die Stadt Zürich sorgt jedenfalls schon einmal vor: Von September bis Dezember können sich Stadtzürcher kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Kostenpunkt für das viermonatige Pilotprojekt: 300'000 Franken.

Seit Januar 2023 werden nur noch ärztlich angeordnete Covid-19-Tests über die Krankenkasse abgerechnet. Mit dem Wegfall der kostenlosen Testungen fehlt somit eine wichtige Massnahme zur Eindämmung des Coronavirus, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die Gratistests sollen private Präventionsmassnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen im eigenen Umfeld fördern.

Die Tests werden im Zentrum für Reisemedizin durchgeführt. Auf dem dortigen Anmeldetool können ab sofort Termine gebucht werden. Das Angebot gilt für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt mit Symptomen oder mit Kontakt zu positiv getesteten Personen, wie es weiter heisst.

