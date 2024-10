Der Unfallort an der Zürcher Strasse in St. Gallen. Stadtpolizei St. Gallen

Am Samstagmorgen hat sich in St. Gallen eine Auffahrkollision zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Ein Beteiligter hat sich nach einem kurzen Gespräch von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei sucht Zeugen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In St. Gallen kollidierten am Samstag zwei Fahrzeuge.

Ein beteiligter Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Eine Lieferwagenlenkerin ist am Samstag kurz vor 11 Uhr auf der Zürcher Strasse in St. Gallen stadteinwärts unterwegs gewesen. Auf Höhe Stahl hat sie aufgrund des roten Lichtsignals anhalten müssen, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Sonntag mitteilt.

Den Stopp des Lieferwagens bemerkte ein folgender Autofahrer zu spät, worauf es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die Beteiligten unterhielten sich kurz und vereinbarten, die Fahrzeuge von der Strasse wegzulenken. Der Autofahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich zu melden.