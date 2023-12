Der Natur- und Tierpark Goldau betreibt eine Zuchtstation für Bartgeier. Archivbild: Keystone

Die Stiftung Pro Bartgeier hat zwei Bartgeier gerettet – den vierjährigen Jordan und die 24-jährige Veronika. Letztere wird aber aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht mehr fliegen können und soll deshalb einen Platz im Zuchtprogramm erhalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stiftung Pro Bartgeier hat zwei Bartgeier gerettet.

Das das Bartgeierweibchen Veronika kann nicht wieder ausgewildert werden. Sie wird im Natur- und Tierpark Goldau SZ betreut.

Bartgeier Jordan konnte nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in einer Pflegestation wieder ausgewildert werden. Mehr anzeigen

Der GPS-Sender von Veronika habe immer wieder Signale vom selben Ort gesendet, schrieb die Stiftung am Freitag in einer Mitteilung. Schliesslich habe man das verletzte Tier gefunden. Medizinische Untersuchungen deckten eine schwere Arthritis am rechten Schultergelenk auf, die zu einer Entzündung geführt und den Knochen angegriffen habe.

Deshalb könne das Bartgeierweibchen nicht wieder ausgewildert werden. Sobald das Schultergelenk geheilt sei, solle Veronika einen Platz im Zuchtprogramm für Bartgeier erhalten. Aktuell wird sie im Natur- und Tierpark Goldau SZ betreut.

Jordan fliegt wieder

Anders beim wildgeschlüpften Bartgeier Jordan. Er wurde gemäss Mitteilung vom starken Schneefall Anfangs Dezember überrascht und stark geschwächt neben der Strasse zum Jaunpass FR gefunden.

Nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in einer Pflegestation konnte der junge Bartgeier vergangene Woche oberhalb von Jaun wieder ausgewildert werden.

mafr, sda