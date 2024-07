Die Kantonspolizei Aargau ermittelt. (Symbolbild) KEYSTONE

Am Freitagabend hat ein SUV-Fahrer in Waltenschwil AG einen Verkehrsdienst-Mitarbeiter angefahren. Anschliessend fuhr der Mann davon, ohne anzuhalten.

Am Freitagabend kurz nach 19 Uhr meldete sich ein Verkehrsdienst-Mitarbeiter beim Polizeinotruf. Dieser war im Bereich der Baustelle an der Chressstrasse in Waltenschwil AG am Verkehr regeln, als ein schwarzer SUV von der Wohlerstrasse herkommend an der Baustelle vorbeifahren wollte. Der Verkehrsdienstmitarbeiter gab das Haltezeichen und der PW-Lenker hielt an, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt.

Als die Strasse frei war und der PW-Lenker seine Fahrt fortsetzen konnte, touchierte der PW-Lenker mit seinem Fahrzeug den Verkehrsdienstmitarbeiter und setzte seine Fahrt in allgemeine Richtung Büelisackerstrasse fort. Der Verkehrsdienstmitarbeiter erlitt unbekannte Verletzungen im Hüftbereich. Er begab sich selbständig in ein Spital.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Fahrzeuglenker zu wenig nach links eingelenkt haben und touchierte daher den Verkehrsdienstmitarbeiter. Der Lenker des schwarzen SUV wird als ca. 30-jährig und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben.