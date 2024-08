Die Delegierten des SVP halten die Abstimmungskarte in die Luft. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) KEYSTONE

Die Delegiertenversammlung der SVP hat der BVG-Reform deutlich zugestimmt.

zis/SDA Sven Ziegler

Die SVP sagt Ja zur Rentenreform. Die Delegierten der Partei haben die Ja-Parole an ihrer Versammlung in Leuk VS gefasst. 174 Delegierte stimmten der Vorlage zu, 37 lehnten sie ab. 16 Personen enthielten sich bei der Stimmabgabe.

