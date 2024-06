Über dem Schwarzen Meer musste die Maschine umdrehen. Screenshot Flightradar

Eine Swiss-Maschine nach Bangkok muss nach rund zwei Stunden den Flug Richtung Thailand abbrechen. Grund ist ein technischer Defekt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Swiss-Maschine nach Bangkok muss nach rund zwei Stunden den Flug Richtung Thailand abbrechen.

Grund ist ein technischer Defekt. Mehr anzeigen

Eine Swiss-Maschine nach Bangkok musste am Dienstag den Flug Richtung Thailand abbrechen. Grund war ein defektes Radar.

Wie zunächst der «Blick» berichtete, hob LX180 am Abend mit rund einer halben Stunde Verspätung ab. Danach war die Maschine rund zwei Stunden unterwegs, ehe die Boeing 777 umdrehte und zurück nach Zürich flog.

Grund für die Umkehr war ein defektes Radar. Man habe mit Unwettern gerechnet und sich deshalb entschieden, nicht ohne Radar weiterzufliegen, sagt die Swiss gegenüber «Blick».

Ein Weiterflug mit einer anderen Maschine war aufgrund der späten Uhrzeit nicht mehr möglich. Die Passagiere wurden in der Nähe des Flughafens in Hotels untergebracht und auf Flüge am nächsten Tag umgebucht.