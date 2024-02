Die Tessiner Polizei rückte aus. (Symbolbild) sda

Im Tessin ist ein toter Mann entdeckt worden. Nun wurde ein 56-Jähriger verhaftet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 1. Februar wurde in Montagnola TI eine Leiche entdeckt.

Die Polizei verhaftete einen 56-jährigen Mann. Mehr anzeigen

Am 1. Februar entdeckte die Polizei eine Leiche im Eingang eines Gebäudes in Montagnola TI. Das gaben die Behörden am Donnerstag bekannt.

Ein 35-jähriger Mann, der in der Gegend von Lugano wohnte, wurde vor einer Woche tot aufgefunden. Laut RSI ist er an einer Vergiftung gestorben. Welche Substanz den Tod des Mannes auslöste, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bestätigte diesen Umstand zunächst nicht.

Im Zuge der Ermittlungen verhaftete die Tessiner Polizei einen 56-jährigen Mann, der in der Deutschschweiz lebt. Die genauen Zusammenhänge sind allerdings noch unklar. Laut RSI handelt es sich um einen Mieter des Gebäudes, in dem die Leiche entdeckt wurde.

Dem Medienbericht zufolge starb der 35-Jährige in der Ferienwohnung des 56-Jährigen. Auch das bestätigte die Polizei zunächst nicht. Gemäss dem Sender Comano wurde der 56-Jährige diese Woche mehrfach vernommen und bleibt derzeit in Untersuchungshaft.