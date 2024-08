In Les Illes wurde die Frau entdeckt. Kapo Wallis

Im Kanton Wallis wurde eine tote Frau in einem See entdeckt. Ihre Identität ist noch unklar.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Wallis wurde eine tote Frau in einem See entdeckt.

Ihre Identität ist noch unklar.

Die Frau bewegt sich mit einer Krücke fort. Mehr anzeigen

Am 5. August, kurz vor 21 Uhr, meldeten Drittpersonen der Kantonspolizei Wallis, dass sie am Ufer eines Sees bei der Domaine des Iles in Sitten persönliche Gegenstände entdeckt hätten. Die Kantonspolizei leitete sofort Such- und Ermittlungsmassnahmen ein. Unter anderem wurden Spezialisten für die Vermisstensuche, ein Boot sowie eine Drohne der Kantonspolizei Wallis eingesetzt.

Am Folgetag, kurz vor 16 Uhr, fanden die Taucher der Kantonspolizeien Waadt und Freiburg, die im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit im Einsatz standen, den Körper einer Frau in 35 Metern Tiefe.

Die Frau war zwischen Sonntag, dem 4. August 2024, und Montag, dem 5. August 2024, verschwunden. Erste Ermittlungen haben gezeigt, dass sie sich mit einer Krücke fortbewegte. Die Identifizierung des Opfers ist derzeit im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.

Personen, die Angaben zu diesem Ereignis machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.