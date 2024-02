Beim Brand eines Wohnhauses in Seengen AG wurde am Freitagmorgen ein Person tot aufgefunden, wie die Kantonspolizei Aargau bestätigte. (Symbolbild) sda

In Seengen AG hat am Morgen ein Einfamilienhaus gebrannt. Dabei wurde auch eine tote Person gefunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Seengen AG ist eine Person tot aufgefunden worden.

Die Person sei bei einem Brand in einem Einfamilienhaus gefunden worden. Mehr anzeigen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Seengen AG ist am Freitagmorgen eine Person tot aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte verschiedene Medienberichte.

Die Meldung sei kurz nach 6.02 Uhr bei der Polizei eingetroffen, hiess es auf Anfrage. Die Gründe für den Brand und den Todesfall waren vorerst noch unklar.

Für die Löscharbeiten wurde die Kantonsstrasse zwischen Seengen und Boniswil gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Um 9 Uhr war der Löscheinsatz der Feuerwehr noch im Gange.