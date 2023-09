In diesem Hotel am Stadtrand von Frauenfeld wurde der tote Mann entdeckt. Screenshot Google Streetview

In Frauenfeld verstarb ein Mann in einem Hotel und wurde über mehrere Tage nicht entdeckt. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am vergangenen Freitag wurde in einem Frauenfelder Hotel die Leiche eines Mannes gefunden.

Diese soll über mehrere Tage unentdeckt im Hotel gewesen sein.

Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahren alt und starb eines natürlichen Todes, wie es von Seiten der Polizei heisst. Mehr anzeigen

In einem Hotel in Frauenfeld ist am vergangenen Freitag die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Dies berichtet der «Blick». «Jemand vom Hotelpersonal hat die Person gefunden und die Polizei alarmiert», sagt Andy Theler von der Kantonspolizei Thurgau.

Laut Informationen der Polizei habe der Mann mehrere Tage tot im Hotel gelegen. Ein Informant geht gegenüber dem «Blick» sogar von drei Wochen aus.

Mann starb eines natürlichen Todes

Der Mann sei zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen. Laut aktuellem Erkenntnisstand starb er eines natürlichen Todes. «Ein Delikt steht nach den Abklärungen von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht im Vordergrund», sagt Theler.

Das Hotel vermiete auch Langzeit-Residenzen. Die Hotel-Verantwortlichen wollten sich nicht zum Vorfall äussern, bestätigen diesen aber.