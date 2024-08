Der Mann wurde beim Bahnhof Altstetten erfasst. (Archivbild) sda

Am Sonntagmorgen ist ein Tourist in Zürich-Altstetten von einer S-Bahn erfasst worden. Er verstarb noch vor Ort.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagmorgen ist ein Tourist in Zürich-Altstetten von einer S-Bahn erfasst worden.

Er verstarb noch vor Ort. Mehr anzeigen

Am Sonntagmorgen, 11. August 2024, wurde ein 29-jähriger tschechischer Tourist in Zürich-Altstetten von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war kurz vor 03.30 Uhr eine Zugskomposition des Nachtzugs SN5 von Urdorf kommend in Richtung Zürich unterwegs. Kurz vor dem Bahnhof Altstetten bemerkte der Lokführer plötzlich eine Person, die zu Fuss auf dem Gleis ebenfalls in Richtung Zürich unterwegs war. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung kollidierte die S-Bahn in der Folge mit dem Fussgänger.

Dabei wurde der 29-jährige Tourist aus Tschechien so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die genauen Umstände werden nun von der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund.