Die drei Habermacher-Bäckereien in Littau, Ebikon und Kriens müssen demnächst schliessen. (Symbolbild) sda

Die Bäckerei Habermacher schliesst ihre drei Filialen in Ebikon, Littau und Kriens. Das traditionsreiche Familienunternehmen hat Konkurs angemeldet.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Familienbetrieb Bäckerei Habermacher wurde 1938 in Schübelbach SZ gegründet.

Nun muss die Traditionsbäckerei schliessen. Die drei Filialen in Ebikon, Luzern und Kriens werden nach Ende der Betriebsferien am Freitag nicht wieder öffnen.

Nähere Angaben zu den Gründen des Konkurses sowie zu den Mitarbeitenden wollte die Familie Habermacher noch nicht machen. Mehr anzeigen

Jetzt hat es das nächste Traditionsgeschäft erwischt. Die Habermacher Bäckerei geht in Konkurs. Die Filialen in Ebikon, Kriens und dem Stadtluzerner Ortsteil Littau bleiben dauerhaft geschlossen, hat die «Luzerner Zeitung» ‹in Erfahrung gebracht›.

Derzeit befinden sich die Mitarbeitenden aller drei Filialen in den Betriebsferien, wie auf der Website der Bäckerei zu lesen ist. Eigentlich hätte es ab Freitag morgen wieder Gipfeli, Brot und warme Mittagsmenüs geben sollen.

Doch habe sich Geschäftsführer Daniel Habermacher bereits in der vergangenen Woche an die Mitarbeitenden gewandt und die dauerhafte Schliessung angekündigt, berichtet die «Luzerner Zeitung» unter Berufung auf eine E-Mail der Geschäftsführung. Er begründete dies mit der Überschuldung des Familienunternehmens.

Schluss nach 86 Jahren

Zu den Gründen für den Konkurs wolle die Familie Habermacher derzeit keine Auskunft geben. Habermacher habe die Angestellten an das Konkursamt für weitere Informationen verwiesen. Welche Folgen der Konkurs für sie hat, ist zur Zeit unklar.

Die Habermacher Bäckerei existierte 86 Jahre lang. 1938 in Schübelbach SZ gegründet, zog die Bäckerei 1986 nach Ebikon. Die folgenden Jahre waren von Wachstum geprägt: Man übernahm andere Bäckereien, vergrösserte die Backstube, eröffnete neue Filialen und betrieb ab 2008 die Mensa der Berufsschulhaus Heimbach in Luzern.

Ab 2015 folgten dann aber erste Filialschliessungen, der Mensabetrieb wurde wieder eingestellt. Damals führte Habermacher die grosse Konkurrenz in Luzern als Grund an. Zudem hatten die wachsenden Take away-Angebot der Grossverteiler zu schaffen gemacht.

Die Bäckerei produzierte ihre Backware nicht nur für die Filialen, sondern auch für viele Restaurants, Hotels, Heime und Spitäler in der Umgebung Luzern und Zug, wie es auf der Website weiter hiess.