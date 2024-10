Das Trinkwasser in mehreren Gemeinden ist durch Bakterien verunreinigt. (Symbolbild) sda

Im Leitungsnetz der Wasserversorgungen in mehreren Gemeinden der Kantone Bern und Solothurn wurde eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Bewohner müssen jetzt reagieren.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Leitungsnetz der Wasserversorgungen in mehreren Gemeinden der Kantone Bern und Solothurn wurde eine bakterielle Verunreinigung festgestellt.

Bewohner müssen jetzt reagieren. Mehr anzeigen

Im Leitungsnetz der Wasserversorgungen in mehreren Gemeinden der Kantone Bern und Solothurn wurde eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Die Reinigung des Leitungsnetzes erfolgt umgehend, wird jedoch mehrere Tage in Anspruch nehmen, heisst es in einer Warnung auf Alertswiss.

Betroffen sind demnach die Gemeinden Herzogenbuchsee (ohne Ortsteil Oberönz), Seeberg, Grasswil, Hermiswil, Riedtwil, Steinhof, Hellsau, Höchstetten und Willadingen.

Das Trinkwasser darf derzeit nur abgekocht zum Trinken oder zum Kochen verwendet werden. Direktes Leitungswasser solle nicht getrunken werden.