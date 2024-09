Neue Volkskrankheit breitet sich in der Schweiz aus

WHO: Hamas und Israel stimmen Teil-Feuerpausen für Polio-Impfung zu

Das israelische Militär und die radikalislamische Hamas haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO begrenzten Feuerpausen für eine Impfkampagne im Gazastreifen zugestimmt. Rund 640.000 Kinder sollten gegen Kinderlähmung geimpft werden «Die Polio-Impfkampagne, die in zwei Runden durchgeführt wird, beginnt am 1. September», sagte der WHO-Vertreter in den Palästinensergebieten, Rik Peeperkorn, am Donnerstag.

