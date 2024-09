Am Collège Léon-Michaud ist eine Bombendrohung eingegangen. KEYSTONE

Am Collège Léon Michaud in Yverdon-les-Bains VD ist am Montagmorgen eine Bombdrohung eingegangen. Die Polizei hat das Gebäude evakuiert. Die Sekundarschule ist nicht zum ersten Mal in dieser Situation.

smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sekundarschule Collège Léon Michaud in Yverdon-les-Bains VD hat eine Bombendrohung erhalten.

Die Waadtländer Kantonspolizei hat das Gebäude um 9 Uhr evkuiert.

Minenräumspezialisten haben danach das Schuldgebäude untersucht. Mehr anzeigen

Um 9 Uhr am Montagmorgen lässt die Polizei das Gebäude des Collège Léon Michaud wegen einer Bombendrohung räumen. Danach hätten Minenräumspezialisten das Gebäude untersucht, schreibt der Blick.

Laut der Zeitung ist schon im Juni an der gleichen Sekundarschule eine Drohung eingegangen. Kinder würden getötet werden, habe es damals geheissen, berichtete «Le Matin».

Das Collège Léon Michaud besuchen rund 800 Schüler*innen von 11 bis 17 Jahren.