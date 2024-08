Der zerstörte Blitzer auf der A4. Kantonspolizei Schwyz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Kantonspolizei Schwyz beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Immensee SZ ist in der Nacht auf Freitag ein Blitzer beschädigt worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur unbekannten Täterschaft machen können. Mehr anzeigen

Kurz nach Mitternacht haben am Freitag mehrere Personen der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz gemeldet, dass ein auf der Autobahn A4 in Immensee SZ platzierter Blitzer brennt. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Demnach habe die sofort aufgebotene Feuerwehr Küssnacht sowie die Polizeipatrouille vor Ort kein Feuer, jedoch die stark beschädigte Messanlage festgestellt. Nebst den beschädigten Sichtfenster der Kamera seien zwei Zugangsklappen aufgebrochen und ein darin befindliches Bedienelement in Brand gesteckt worden.

Zur Täterschaft bestehen bis anhin keine Hinweise. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.