Am Montagmorgen ist es auf der A14 zwischen Gisikon und Rotkreuz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Screenshot Google Maps

Am Montagmorgen hat sich auf der A14 zwischen Gisikon und Rotkreuz ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Die Unfallstelle ist geräumt, der Zeitverlust beträgt bis zu 50 Minuten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagmorgen ist es auf der A14 Richtung Zug zwischen, Gisikon und Rotkreuz zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der Stau war zeitweise bis zu 10 Kilometer lang und der Zeitverlust betrug fast 50 Minuten. Mehr anzeigen

Auf der Autobahn A14 Richtung Zug ist es am frühen Montagmorgen zu einem Unfall gekommen, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Die Fahrbahn musste auf einen Fahrstreifen verengt werden.

#verkehrsmeldung / 07:15 Uhr



Unfall auf der Autobahn A14, zwischen Gisikon und Rotkreuz. Involviert sind mehrere Fahrzeuge. Der Überholstreifen ist blockiert. Die Rettungskräfte sind vor Ort. Bitte habt Geduld. ^klfr pic.twitter.com/HtAjDhzQuL — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) September 25, 2023

Die Zuger Polizei meldete via X (vormals Twitter) einen entsprechenden Einsatz. Gemäss einem Medienbericht von «Zentralplus» stauten sich die Autos auf rund 10 Kilometer. Wie viele Autos in den Unfall verwickelt sind, konnte die Polizei auf Anfrage noch nicht abschliessende beantworten. Seit 8:30 Uhr sei die Unfallstelle geräumt worden und über den Überholstreifen wieder normal befahrbar, so die Zuger Polizei. Gemäss dem TCS beträgt der Zeitverlust bis zu 50 Minuten.

Bereits letzten Dienstag ist es auf derselben Strecke zu zwei Auffahrunfällen gekommen, bei denen zwei Personen verletzt wurden. Involviert waren sechs Autos, ein Lieferwagen sowie ein Motorrad.