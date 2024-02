Bei einem Brand in Wiggen LU sind am 22. Januar 2024 drei Kinder ums Leben gekommen. Drei Personen wurden verletzt. Keystone

Nach dem Brand eines Hauses in Wiggen LU, bei dem drei Kinder ums Leben gekommen sind, steht nun die Ursache fest: Das Feuer brach im Kehricht in der Küche aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 22. Januar ist in Wiggen LU ein Wohnhaus abgebrannt.

Drei Kinder kamen in den Flammen ums Leben.

Das Feuer brach im Kehricht in der Küche aus. Mehr anzeigen

Der Brand eines Wohnhauses hat am 22. Januar den Luzerner Ort Wiggen schockiert: Drei Kinder sind durch eine Rauchgasvergiftung in den Flammen ums Leben gekommen. Drei Erwachsene wurden zum Teil schwer verletzt.

Am heutigen Morgen teilte die Luzerner Kantonspolizei mit, dass mutmasslich Fahrlässigkeit das Unglück ausgelöst hat: «Das Feuer brach im Hauskehricht in der Küche aus», so die Ermittler. «Dieses hat sich danach auf das ganze Gebäude ausgebreitet. Die Verantwortlichkeit und die genaueren Umstände sind Gegenstand der laufenden Abklärungen.»

Die Staatsanwaltschaft Sursee nimmt nun weitere Abklärungen vor.

Holzbau war in Vollbrand

Wie der zuständige Feuerwehrkommandant nach dem Brand sagte, befand sich der Holzbau im Vollbrand, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Wegen der Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr im Haus nicht mehr nach den Kindern suchen.

Beim Wohnhaus handelte es sich nach Angaben der Behörden um ein altes, aus Holz gebautes Bauernhaus. An dieses war ohne Brandmauer eine Scheune angebaut. Landwirtschaftlich genutzt wurde die Liegenschaft nicht mehr.