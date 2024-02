Velofahrer prallt in Pfosten und stirbt an Unfallstelle

Die Rettungskräfte mussten am frühen Mittwochmorgen wegen eines Selbstunfalls eines Velofahrers nach Feuerthalen ZH ausrücken. Kapo Zürich

Ein Velofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch in Feuerthalen ZH einen Selbstunfall verursacht. Er ist noch am Unfallort gestorben.

Der 59-jährige Mann kollidierte aus unbekannten Gründen mit einem Inselschutzpfosten.

Trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen starb er noch am Unfallort. Mehr anzeigen

Am frühen Mittwochmorgen war gegen 1.30 Uhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Feuerthalen ZH auf der Zürcherstrasse talwärts Richtung Schaffhausen unterwegs. Das geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich hervor.

Aus zurzeit nicht bekannten Gründen habe er die Kontrolle über das Zweirad verloren, kollidierte mit einem Inselschutzpfosten und stürzte. Er zog sich beim Unfall schwerste Verletzungen zu und verstarb trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen noch am Unfallort.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt. Die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland haben eine Untersuchung eingeleitet.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Schaffhauser Polizei, die Feuerwehr Ausseramt Feuerthalen-Flurlingen, sowie der Rettungsdienst des Spitals Schaffhausen im Einsatz.