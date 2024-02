Velofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Die Stadtpolizei St. Gallen musste zu einem tödlichen Unfall ausrücken. (Symbolbild) sda

In St. Gallen ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Velofahrer verstarb nach einer Kollision mit einem Lastwagen.

Tödlicher Unfall in der Stadt St. Gallen am Mittwochnachmittag. An der Fürstenlandstrasse kollidierte ein Lastwagenfahrer mit einem Velofahrer. Der Velofahrer starb noch vor Ort, wie das «St. Galler Tagblatt» zunächst berichtete.

Dionys Widmer von der Stadtpolizei St. Gallen bestätigt den Unfall gegenüber blue News. Die Hintergründe des Unfalls seien noch unklar. Auch zur Identifikation des Velofahrers konnte Widmer noch keine Hintergründe liefern.

Der Verkehr wird derzeit grossräumig umgeleitet.