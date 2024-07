Verdächtiger springt auf Flucht vor Polizei in Reuss – vermisst

Die Luzerner Polizei wollte am Sonntag einen Mann kontrollieren, ehe dieser flüchtete und in die Reuss sprang. Symbolbild: Keystone

Am Sonntag wollten Polizisten in Luzern einen verdächtigen Mann kontrollieren. Dieser flüchtete und sprang in die Reuss. Er wird seither vermisst.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Flucht vor einer Polizeipatrouille sprang ein Mann in Luzern in die Reuss.

Der Fluss führt derzeit viel Wasser, die Strömung ist stark.

Der Mann wird seither vermisst. Mehr anzeigen

Am Sonntagvormittag wollte eine Patrouille der Luzerner Polizei in der Stadt Luzern einen verdächtigen Mann kontrollieren. Dieser habe sich auffällig verhalten, nachdem er die Beamten bemerkt hatte, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Demnach hatten die Polizisten den Verdacht auf ein Betäubungsmitteldelikt. Der Verdächtige blieb trotz Aufforderung der Polizei nicht stehen und sprang im Bereich der St. Karlibrücke in die Reuss, die derzeit eine starke Strömung hat und viel Wasser führt.

Die Luzerner Polizei leitete umgehend eine mehrstündige Suchaktion mit Rettungshelikoptern, Booten der Wasserpolizei und dem Rettungsdienst 144 ein. Bis heute konnte der Vermisste nicht gefunden werden.