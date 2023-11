Video zeigt, wie Edelweiss-Maschine über Piste schlittert

Video zeigt schlingernde Edelweiss-Maschine Am Freitag, 27. Oktober, musste eine Edelweiss-Maschine am Flughafen Zürich eine Vollbremsung hinlegen. Ein Video zeigt nun, was beim Start passiert ist. 02.11.2023

Am letzten Freitag musste eine Edelweiss-Maschine am Flughafen Zürich eine Vollbremsung hinlegen. Ein Video zeigt nun, was beim Start passiert ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am vergangenen Freitag, 27. Oktober, musste ein Flugzeug der Edelweiss den Start abbrechen.

Nun ist ein Video aufgetaucht, das den Vorfall zeigt.

Beim Beschleunigen auf der Startbahn reisst die Maschine plötzlich nach links. Dem Pilot gelingt es gerade noch, den Kurs zu kontrollieren. Mehr anzeigen

Am letzten Freitag, 27. Oktober, musste am Flughafen Zürich eine Maschine der Edelweiss den Start abbrechen. Eigentlich sollte das Flugzeug in Richtung Faro in Portugal abheben. Beim Beschleunigen auf der Startbahn reisst die Maschine aber abrupt nach links.

«Plötzlich begann das Flugzeug, hin und her zu wackeln. Der Pilot machte eine Vollbremsung und alle Sachen flogen durch die Kabine. Wir waren in dem Moment geschockt», sagte ein Passagier zu «Blick».

Der Pilot kann den Kurs gerade noch korrigieren und bricht den Start ab. Das zeigt ein Video, das der «Aviation Herald» diese Woche veröffentlicht hat.

Reifen platzt bei Vollbremsung

Nach dem ersten Schock habe die Crew die Flugreisenden beruhigt. Der Flieger rollte von der Startbahn und die Passagiere verliessen die Maschine.

Die Passagiere seien anschliessend von den herbeigeeilten Rettungskräften zum Gate zurückbegleitet worden. Die Feuerwehr wurde routinemässig hinzugezogen, da die Bremsen sehr heiss werden können. Zu einem Brand sei es aber nicht gekommen.

«Auf der Startbahn zeigte das Flugzeug ein unübliches Verhalten», bestätigte Edelweiss-Sprecher Andreas Meier dem «Blick». Bei der Vollbremsung sei ein Reifen geplatzt.

Was genau das «unübliche Verhalten» verursacht hat, sei noch unklar. Die Daten dazu werden erst noch ausgewertet.