Vier Männer in Glarus verhaftet wegen Sprengstoffanschlägen

Bei Hausdurchsuchungen nach der Verhaftung der vier Männer fand die Polizei auch Waffen. Bild: Keystone

Vier Männer sind im Kanton Glarus festgenommen worden. Die Männer stehen im Verdacht, für acht nächtliche Explosionen von Sprengkörpern in Strassengalerien und Tunnels verantwortlich zu sein.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Schweizer und ein Deutscher konnten in einer koordinierten Aktion am Montag und Dienstag in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Die Männer stehen im Verdacht, für acht nächtliche Explosionen von Sprengkörpern in Strassengalerien und Tunnels auf dem Gemeindegebiet Glarus Süd verantwortlich zu sein.

Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei grössere Mengen an Explosivstoffen, Waffen und Betäubungsmitteln. Mehr anzeigen

Wegen Sprengstoffanschlägen sind im Kanton Glarus vier Männer festgenommen worden. Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei grössere Mengen an Explosivstoffen, Waffen und Betäubungsmitteln.

Die drei Schweizer und ein Deutscher im Alter von 17 bis 55 Jahren konnten in einer koordinierten Aktion am Montag und Dienstag in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstagabend mitteilte.

Die Männer stehen im Verdacht, für acht nächtliche Explosionen von Sprengkörpern in Strassengalerien und Tunnels auf dem Gemeindegebiet Glarus Süd zwischen dem 1. Juni und dem 29. Juli verantwortlich zu sein.

sda/tcar