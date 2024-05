Die Polizei Kanton Solothurn informierte am Sonntag. (Symbolbild) sda

Am Samstag wurde in Balm bei Günsberg ein toter Mann gefunden. Er stürzte bei einer Wanderung in den Tod.

Am Samstag um zirka 13.30 Uhr, wurde in Balm bei Günsberg, südlich der Verbindungsstrasse zwischen dem Balmberg und dem Niederwiler Stierenberg, in unwegsamen Gelände unterhalb der dortigen Krete, eine leblose Person aufgefunden.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn befand sich der 95-jährige Mann auf einer Wanderung und stürzte dabei einen steilen Abhang hinunter.

Dabei zog sich der Verunfallte tödliche Verletzungen zu. Hinweise auf eine Dritteinwirkung gibt es nicht.