Am Flughafen Amsterdam geht nichts mehr. X

In zahlreichen Ländern kommt es derzeit zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben. Grund ist eine massive IT-Störung.

zis Sven Ziegler

In zahlreichen Ländern kommt es derzeit zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben.

Zu Problemen geführt hat offenbar ein Update bei der Cybersicherheits-Plattform CrowdStrike. Alle Computer, welche über dieses System verfügten, seien derzeit nicht mehr benutzbar, berichtet «Bloomberg» – es dürfte sich um Millionen von Geräten handeln.

So ist unter anderem der Flugverkehr in zahlreichen US-Städten eingestellt. Auch am Berliner Flughafen und am zentralen Drehkreuz Amsterdam kommt es zu massiven Einschränkungen. Alle spanischen Flughäfen sind ebenfalls von dem Ausfall betroffen, teilt der Betreiber gegenüber AFP mit.

Am Flughafen Zürich gibt es Probleme beim Check-In. Teilweise müsse dieser manuell durchgeführt werden, heisst es in einer Mitteilung. Betroffen seien mehrere Airlines. Zudem muss Skyguide laut eigenen Aussagen die Kapazität im Schweizer Luftraum reduzieren.

Turkish Airlines hat nach eigenen Angaben den Flugverkehr komplett ausgesetzt. Aufgrund der globalen Störung könnten derzeit weltweit keine Flüge starten oder landen.

Notrufe funktionieren nicht mehr

Verschiedene Länder, darunter beispielsweise Grossbritannien, melden einen kompletten Ausfall des Notrufs.

Zudem sind verschiedene TV-Stationen nicht mehr empfangbar. So ist beispielsweise die britische TV-Anstalt «Sky» komplett offline. Auch weitere Medienunternehmen sind vom Ausfall betroffen.

Besonders heftig betroffen ist Australien. Hier herrscht bei den Banken Totalausfall, auch Supermärkte sind vom Komplettausfall betroffen. Die Regierung hat deswegen eine Krisensitzung einberufen. «Die australische Regierung arbeitet bei diesen sich entwickelnden Ausfällen eng mit dem National Cyber Security Coordinator zusammen», zitierte die Zeitung «Sydney Morning Herald» einen Regierungssprecher.

+++ Update folgt +++