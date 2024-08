Colorless-Ratificati

Kein Wunder sind die Parlamentarier sauer und verurteilen diesen Expertenbericht. Valentin Vogt hält ihnen den Spiegel vor, insbesondere der Sicherheitspolitischen Kommission, weil debatieren und diskutieren alleine nicht genügt und auch endlich Entscheidungen getroffen werden sollten. So etwas lassen die sich natürlich nicht gefallen - also wird der Expertenbericht kritisiert. Denn Experten wollen alleine nur die PolitikerInnen sein - die brauchen TV-Minuten als persönliche, freie Werbung für die nächsten Wahlen. Lasst die Experten arbeiten - am Schluss entscheidet das Stimmvolk.