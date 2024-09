Der Welt-Star Anastacia kommt immer wieder nach Solothurn, hier wohnen will sie aber im Moment nicht. imago/Becker&Bredel

Die US-Sängerin Anastacia besucht regelmässig Solothurn – nicht nur wegen der malerischen Altstadt, sondern auch wegen ihrer engen Freundschaft mit der Schweizer Fotografin Nora Jeker.

Trotz ihres Weltruhms bleibt Anastacia bodenständig und ist dankbar, weiterhin Musik machen zu können.

Anastacia spricht offen über ihre gesundheitlichen Probleme und ihre Familie. Mehr anzeigen

Die weltbekannte US-Sängerin Anastacia (55) ist regelmässig in Solothurn SO anzutreffen. Grund dafür ist nicht nur ihre Leidenschaft für die Region, sondern auch ihre Freundschaft mit einer Schweizer Fotografin.

Nora Jeker fotografiert die weltberühmte Sängerin regelmässig, zum Beispiel Pressebilder, wie das SRF schreibt. «Ich habe sie als Besucherin meiner Konzerte kennengelernt. Sie war oft als Fotografin im Einsatz», sagt Anastacia. «Das ist etwa 10 oder 12 Jahre her. Und es hat sich dann einfach so entwickelt. Anfangs haben wir zusammengearbeitet, dann wurde eine Freundschaft daraus – und heute ist es beides. Es fühlt sich mittlerweile an wie Familie».

Was als berufliche Zusammenarbeit begann, entwickelte sich zu einer tiefen Freundschaft. Heute ist Jeker nicht nur ihre Fotografin, sondern auch ihre persönliche Assistentin. So ist der Weg in die Solothurner Altstadt, um shoppen zu gehen, nicht mehr weit. Die Sängerin gehe oft in der Altstadt Sachen kaufen. Dabei achtet sie drauf, was sie anzieht, damit Passant*innen sie nicht erkennen.

Bodenständiger Welt-Star

Die Solothurner*innen zögern oft, um ein Foto zu bitten. Doch entlang der Aare erkennen immer wieder Fans die weltbekannte Sängerin, spätestens seit ihrem Hit «I'm Outta Love».

Anastacia ist weltberühmt, trotzdem hat sie es geschafft, bodenständig zu bleiben: «Ich denke, ich habe meine Karriere nie zu ernst genommen. Ich habe mich als bekannte Person nie als etwas Besseres gefühlt. Ich bin bis heute dankbar, dass ich meine Leidenschaft ausüben darf und die Leute mich sehen und hören wollen. Ich bin immer noch das damalige Mädchen aus Chicago.»

Nicht alles verlief reibungslos in Anastacias Leben

Doch nicht alles verlief reibungslos in ihrem Leben. Anastacia musste zweimal gegen Brustkrebs kämpfen und spricht offen über ihre Erfahrungen: «Aktuell fühle ich mich sehr gut. Ausser – die Wechseljahre machen mir Sorgen, liebe Damen. Gar nicht gut, aber wir schaffen das. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, so wie ich damals auch über meine Krebserkrankung gesprochen habe.»

Gegenüber SRF antwortet sie auf die Frage, ob sie bald nach Solothurn ziehen würde, mit einem «Nein». Das hat seine Gründe: «Ich weiss nicht, ob ich je nach Solothurn ziehen werde. Ich habe zum Glück noch meine Mutter, sie liebt Denver, wo wir aktuell wohnen. Ich habe auch eine Schwester dort und einen Bruder, der an einer kognitiven Gehirnstörung leidet. Er ist geistig 10 Jahre alt, aber bereits 53. Wir wollen sicher sein, dass auch er ein glückliches Leben hat.»