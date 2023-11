Viele halten sich für den besten Tischtennisspieler bei blue. Der direkte Vergleich mit Tim bringt die Wahrheit ans Licht. Bild: smi

Bei blue wird regelmässig gespielt. Besonders die Sportredaktion ist aktiv an der Pingpong-Platte. Tim will wissen, wer der Beste ist. Die Meinungen gehen auseinander, die Entscheidung fällt am Tisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tim (12) besucht am Zukunftstag blue, wo sein Vater arbeitet.

Dort wird oft und mit vollem Einsatz Tischtennis gespielt.

Tim will wissen, wer der beste Pingpong-Spieler ist. Eine schwierige Frage, die einfallsreiches Recherchieren erfordert. Mehr anzeigen

In der Cafeteria bei blue steht ein Tischtennistisch. Schon viele heisse Partien sind in der Mittagspause oder auch danach ausgespielt worden. Aber wer ist denn nun der beste oder die beste Spielerin? Tim hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.

Sportchef Sandro zögert keine Sekunde mit seiner Antwort: «Ich lasse meinen Pokal für mich reden.» Den Pokal hat er mit Fussball-Kommentator Marko Vujur im Doppel erspielt. Der Rest der Redaktion behauptet allerdings, er habe ihn bei Aliexpress gekauft.

Sport-VJ Julian ist genauso überzeugt von sich: «Es gibt viele Gute, aber ich bin der Beste.»

Sportredaktor Luca sagt nach reiflicher Überlegung: «Ich gebe meine Stimme Julian.» Auch Sandros Protest bringt Luca nicht von seiner Meinung ab.

Manuel, Leiter des Video-Teams, meint: «Das Niveau hier ist zu tief für mich.»

Moderator Manuel kann nur Ein-Wort-Antworten: «Ich.»

Ist Julian wirklich so gut, wie er meint? Geschenke macht er Tim keine. Bild: smi

Sportredaktor Patrick hat nur Spott für die Konkurrenz übrig: «Es ist langweilig, gegen die Leute hier zu spielen.» An dieser Stelle mischt sich Sandro ein und erzählt eine Geschichte von einem besonderen Match, das sie gegeneinander gespielt haben. Der Sieger habe das Recht erhalten, den Verlierer für ein Essen einzukleiden. «Patrick soll sich erinnern, wer im Mario-Kostüm in der Pizzeria war.» Patrick bleibt bei seiner Meinung.

René, Smooth Operator des Newsrooms, antwortet seriös: «Es gibt viele gute Spieler, aber ich gebe meine Stimme Patrick.»

Sportredaktor Linus erinnert sich an schmerzliche Niederlagen: «Sandro hat mich mental zerstört – zweimal 11:0. Er ist für mich der Beste.»

Sport-VJ Ronja nominiert allen Protesten zum Trotz Gianni.

Andrea würde Sportredaktor Luca geben, aber der hat noch keinen Dienst und steht deshalb nicht zur Auswahl. «Dann ist es Julian.»

Gegen Patrick geht Tim in Führung. Dann zieht der Sportredaktor eiskalt durch. Bild: smi

Nach Stimmen ist Julian der Beste vor Sandro und Patrick. Aber Tim will es genauer wissen. Gegen die drei mit den meisten Stimmen spielt er einen kurzen Satz auf 11 Punkte.

Als Erster stellt sich Julian dem Herausforderer. Tim hält sich gut und verliert 11:4.

Als Nächster will Sandro wissen, wie gut er gegen den Zwölfjährigen aussieht. Er zeigt keinerlei Mitleid, ist nur auf seinen Ruf bedacht und gewinnt 11:2:

Bleibt noch Patrick. Das Match beginnt sehr gut für Tim: Er geht 1:0 in Führung. Dann packt Patrick seinen gemeinen Service aus und vernichtet den Zwölfjährigen mit elf Punkten in Serie. Nach Punkten ist Patrick der König am Pingpong-Tisch.

Doch Tim verteilt auch B-Noten: «Am schönsten und für mich am besten hat Sandro gespielt. Ich verliere nicht gern. Ich möchte gegen alle eine Revanche.»