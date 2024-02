Wermuth verstösst mit Ferien gegen Parlamentsgesetz

Einmal gewählt machen diese Politiker was sie wollen. Siehe Köppel, Blocher usw...

wenn das Andere machen würden wäre er vermutlich einer der Ersten, die reklamieren würden. Wenn man es selber macht ist es ok. Typisch.

Das kennen wir doch: Wasser predigen und selber Wein trinken! Wahrscheinlich hat er Südostasien mit der Bahn bereist. Welcher normale Büezer kann sich so etwas leisten? Wo bleibt hier die Vorbildsfunktion? Wermuth soll sich einfach nur schämen, seinen "Hut" nehmen und gehen. Mit solchen Aktionen schadet er der SP und deren Glaubwürdigkeit. Für mich wird diese Partei und deren Präsidium immer unglaubwürdiger! Wen oder was vertreten die schon wieder?

juanito64

Das geht nun gar nicht was sich Herr Wermuth geleistet hat. Er soll seine Sitzungsgelder für die verpassten Sitzungen bis auf den letzten Rappen diskussionslos zurückzahlen. Der Herr hat ja genügend Geld, seine Reise zu bezahlen, so kann er auch die erhaltenen Sitzungsgelder zurückzahlen. Mit seiner Reise hat er seinen CO2-Abdruck stark erhöht, also sollte er auch noch seinen Flug angemessen kompensieren.