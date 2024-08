Das Hotel Schwert in Gersau SZ liegt direkt am Vierwaldstättersee. Archivbild: Keystone

Der Ex-Wirt des Hotels Schwert in Gersau SZ ist mutmasslich untergetaucht. Der Mann ist zur Fahndung ausgeschrieben. Nun hat er sich öffentlich geäussert.

Seit März ist das Hotel Schwert in Gersau SZ geschlossen. Der Bezirksrat hat Betreiber Markus O.* die Betriebsbewilligung entzogen. Grund dafür sind offene Rechnungen von Lieferanten, unbezahlte Angestelltenlöhne, Ungehorsam gegenüber den Behörden und unvollständig bezahlte Sozialabgaben.

Trotzdem gelingt es den Behörden nicht, Markus O. zur Rechenschaft zu ziehen. O. ist untergetaucht. Am Donnerstag liess er einen Termin vor dem Bezirksgericht Gersau platzen. Auch bei drei Verhandlungen vor dem Friedensrichter tauchte er nicht auf.

Per Gerichtsbeschluss soll er aus dem Mietvertrag gezwungen werden. Durch seine Abwesenheit kann der Wirt das Urteil vorerst verhindern. Bereits seit zwei Monaten versteckt er sich. Nun hat er sich in einem Telefonat mit «Blick» geäussert.

Monatelanger Streit

Seit Monaten dauert der Konflikt rund um das Hotel am Ufer des Vierwaldstättersees an. Angestellte haben sich an Medien gewendet, weil ihnen die Löhne nicht mehr gezahlt wurden. In der Zwischenzeit hat die Ausgleichskasse einen Teil der ausstehenden Lohnforderungen übernommen.

Markus O. behauptet nun, überhaupt nicht untergetaucht zu sein, gibt seinen Aufenthaltsort aber nicht preis. Gemäss ihm hätten ihn die Angestellten bestohlen, die Pächterfamilie schulde ihm Geld und die Schlüssel für das Hotel habe er abgegeben. Einzig die Schulden gegenüber den Lieferanten würden zutreffen.

Thomas Kaufmann, Gerichtspräsident des Bezirksgerichts Gersau, hat ebenfalls mit Markus O. telefoniert. «Er hat geglaubt, der Termin sei erst in vier Tagen», sagt Kaufmann zu «Blick». O. habe versprochen, in einem Schreiben die Aufgabe des Hotels auf Ende September zu bestätigen.

Kein Mietzins seit Februar

Die chinesische Familie Liu pachtet das Hotel Schwert seit 2012 und hat es seit April 2023 an O. unterverpachtet. Seit Februar sei gemäss Melissa Liu kein Mietzins mehr bezahlt worden. Auch die Schlüssel habe O. entgegen seiner Darstellung noch nicht abgegeben.

Die Staatsanwaltschaft Schwyz ermittelt gegen Markus O. wegen Misswirtschaft, Betrugs, Drohung sowie mehrfacher Verletzung der Auskunfts- oder Meldepflicht. Das Verfahren musste in der Zwischenzeit sistiert werden, weil der Aufenthaltsort des mutmasslichen Täters unbekannt ist. Markus. O. ist seit Anfang Juli zur Fahndung ausgeschrieben.

Für eine Ortung mittels Telefonüberwachung braucht es in der Schweiz unter anderem die Begehung einer Katalogtat, sprich ein Tötungsdelikt, schwere Körperverletzung, qualifiziertes Vermögensdelikt, Raub, Sexualdelikt oder Diebstahl in Verbindung mit Hausfriedensbruch.

Im Fall von Markus O. treffen die genannten Bedingungen nicht zu. Es bleibt also fraglich, wann die Behörden den flüchtigen Wirt erreichen und das Dorf Gersau sein Hotel zurückerhält.

*Name geändert