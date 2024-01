Die Luzerner Blaulichtorganisationen sind beim Brand an der Bernstrasse im Einsatz. (Symbolbild) Imago

In Luzern kam es am Montag mitten in der Stadt zu einem Brand in einem Wohnhaus. Über Verletzte gibt es bislang keine Informationen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag hat an der Luzerner Bernstrasse ein Wohnhaus gebrannt.

Die Bewohner wurden teilweise evakuiert.

Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden, eine andere wurde leicht verletzt. Mehr anzeigen

An der Luzerner Bernstrasse brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Die Kantonspolizei Luzern bestätigt einen Einsatz. Die Bewohner wurden teilweise evakuiert. Zu «Blick» sagt ein Augenzeuge: «Menschen stehen im Bademantel draussen.»

Die Anwohner wurden gebeten, Fenster zu schliessen und drinnen zu bleiben. Informationen zu Verletzten gibt es bis anhin keine. «Der Einsatz ist in vollem Gange und die Feuerwehr ist vor Ort», sagt ein Sprecher zu «Blick».

Wie die Kantonspolizei Luzern «20Min» inzwischen bestätigt hat, wurde bei dem Brand eine Person tot geborgen. Eine andere Person wurde leicht verletzt. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.

